В крови у виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, нашли наркотики

20 Май 2020 2020-05-20T14:46:02+03:00

В крови у виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский, нашли наркотики. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Теперь ему предъявлено обвинения по более тяжкой статье

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В крови у виновника ДТП, в котором погиб новосибирский журналист Антон Лучанский, нашли наркотики. Это заставило следователей иначе квалифицировать действия автомобилиста: теперь ему предъявлено обвинения по новой, более тяжкой статье.

— Результаты медицинского освидетельствования виновника трагедии показала, что в момент аварии он действительно находился в состоянии наркотического опьянения: в его крови был обнаружен такое вещество, как тетрагидроканабинол. В связи с этим, ему было предъявлено новое обвинение по ч. 4 статье 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека, совершенное в состоянии опьянения». Наказывается это преступление лишением свободы сроком от 5 до 12 лет, — пояснил КП-Новосибирск адвокат семьи погибшего Павел Яровой.

Напомним, известный новосибирский журналист Антон Лучанский погиб под колесами автомобиля. Телеведущий выходил из трамвая, когда на него наехал «Мерседес-Бенц». Травмы оказались настолько серьезными, что спасти его не удалось — Антон умер в «Скорой». Сейчас в обстоятельствах данной аварии разбираются следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU