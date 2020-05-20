2020-05-20T13:52:06+03:00
Общество

В парках и скверах Новосибирска установят новые детские площадки

Новосибирские депутаты обсудили этапы и сроки реализации проекта – «Территория детства». В рамках этой партийной программы «Единой России» для жителей города ежегодно устанавливают детские и спортивные площадки
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Фото предоставлено пресс-службой Горсовета Новосибирска.Фото предоставлено пресс-службой Горсовета Новосибирска.
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На реализацию проекта из областного бюджета за два года выделено 80 млн рублей.

В 2019 году было смонтировано 33 площадки, сейчас на очереди – ещё 25. Прежде чем выбрать площадки и определить расходы, программ тщательно проработали. Координатор проекта – председатель новосибирского горсовета Дмитрий Асанцев обратился с инициативой к губернатору области, секретарю региональной «Единой России» Андрею Травникову и спикеру Заксобрания Андрею Шимкиву, у которых проект получил полную поддержку.

Как отметил депутат новосибирского горсовета Игорь Титаренко, в прошлом году в проекте участвовали придомовые территории, в этом – муниципальные, скверы и парки. К монтажу первых площадок приступят уже в июне. Ход установки контролируется общественным советом проекта, куда, кроме депутатов, входят представители городских департаментов– архитектуры, ЖКХ, министерств и ведомств Новосибирской области.

– Нет никаких сомнений в том, что в этом году проект будет реализован.В 2019 году было несколько замечаний по конструкциям, но все они были оперативно устранены подрядчиками. Сейчас,с ослаблением режима самоизоляции всё больше семей с детьми будут отдыхать в городских парках и скверах. Главный приоритет – чтобы площадки были максимально безопасны и комфортны для ребятишек. Вместе с общественным советом нам предстоит большая работа, будем внимательно следить за качеством выполненных работ и соблюдением сроков, – отметил Игорь Титаренко.

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