2020-05-20T13:41:15+03:00
Общество

Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ

В рамках нацпроектов строят школу в Академе и детский сад в Криводавновке
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Строительство детского сада-яслей в селе Криводановка завершится в июне. Фото: nso.ruСтроительство детского сада-яслей в селе Криводановка завершится в июне. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

В ходе рабочей поездки в Новосибирский район Губернатор Андрей Травников посетил площадку строительства детского сада-яслей в селе Криводановка. Новое образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография».

Андрей Травников отметил, что детский сад-ясли в Криводановке — это один из 19 садов, которые строятся в Новосибирской области в 2020 году по нацпроекту «Демография». Реализация нацпроектов и региональных программ на территории Новосибирской области продолжается, невзирая на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

— В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» и программы «Жилище» идет строительство 20 детских садов, которые начнут работу уже в этом году. Также будет построено 5 школ, — отметил губернатор Андрей Травников. — Кроме того, мы принимали дополнительное решение и выделяли финансирование для начала строительства гимназии №3 в Академгородке. Ни бюджетные обстоятельства, ни вынужденный недельный простой в начале апреля из-за карантина никак не повлияют на ход строительства таких важных социальных объектов.

Также строительство трехэтажного здания детсада в Криводановке площадью почти 5 тысяч кв. м. идет точно по графику. Готовность большинства видов работ составляет 100%. И в июле этого года учреждение должно быть сдано в эксплуатацию.

Помимо групповых помещений, в здании будут обустроены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Для развития детей в здании будут обустроены изостудия и помещения для кружковой деятельности. Предполагается, что учреждение смогут посещать 220 детей, из которых 60 — ребятишки ясельного возраста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В крови у виновника аварии, в которой погиб новосибирский журналист, нашли наркотики
В парках и скверах Новосибирска установят новые детские площадки
Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ
В Новосибирске следователи проверят больницы, где медикам не доплачивают за работу с больными коронавирусом
Лежат даже в коридорах: появилось видео из коронавирусного госпиталя Новосибирска
«Материнство для них стресс»: сразу две дальневосточные куницы стали многодетными мамами
«Лезут ко мне по стенам»: сибиряка по ночам пугают тараканы из коллектора
«Из одежды — только трусы»: тело пенсионера нашли в реке у парка
«А я всю жизнь мечтал редиску выращивать»: риэлторы обманули сибиряка, продав ему участок на болоте
Напугать не получилось: сибиряк приставил к голове полицейского игрушечный пистолет
«Не могут дышать 18 пациентов»: в Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 77 человек
«Ему было 64 года»: в Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер
«Начал захлебываться»: в Новосибирске спасатели достали из карьера тонущего подростка
«Надоело сидеть дома»: на самоизоляции россияне скупили палатки и лодки
В Новосибирской области начался новый этап праймериз «Единой России»
«Хотел улететь в Киргизию, но из-за коронавируса застрял тут»: в Новосибирске ищут 22-летнего парня
«Отец не смог ему помочь»: 23-летний парень упал с высоты, когда строил свой дом
«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказали, как избавиться от дыр на дорогах
«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин
«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе
Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова
Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе