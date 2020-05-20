Губернатор сообщил о строительстве 20 детских садов и 5 школ

20 Май 2020 2020-05-20T13:41:15+03:00

В рамках нацпроектов строят школу в Академе и детский сад в Криводавновке

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В ходе рабочей поездки в Новосибирский район Губернатор Андрей Травников посетил площадку строительства детского сада-яслей в селе Криводановка. Новое образовательное учреждение возводится в рамках национального проекта «Демография».

Андрей Травников отметил, что детский сад-ясли в Криводановке — это один из 19 садов, которые строятся в Новосибирской области в 2020 году по нацпроекту «Демография». Реализация нацпроектов и региональных программ на территории Новосибирской области продолжается, невзирая на ситуацию с коронавирусной инфекцией.

— В рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» и программы «Жилище» идет строительство 20 детских садов, которые начнут работу уже в этом году. Также будет построено 5 школ, — отметил губернатор Андрей Травников. — Кроме того, мы принимали дополнительное решение и выделяли финансирование для начала строительства гимназии №3 в Академгородке. Ни бюджетные обстоятельства, ни вынужденный недельный простой в начале апреля из-за карантина никак не повлияют на ход строительства таких важных социальных объектов.

Также строительство трехэтажного здания детсада в Криводановке площадью почти 5 тысяч кв. м. идет точно по графику. Готовность большинства видов работ составляет 100%. И в июле этого года учреждение должно быть сдано в эксплуатацию.

Помимо групповых помещений, в здании будут обустроены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога. Для развития детей в здании будут обустроены изостудия и помещения для кружковой деятельности. Предполагается, что учреждение смогут посещать 220 детей, из которых 60 — ребятишки ясельного возраста.

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