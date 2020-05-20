«Материнство для них стресс»: сразу две дальневосточные куницы стали многодетными мамами

20 Май 2020 2020-05-20T11:53:37+03:00

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В Новосибирском зоопарке у харз — дальневосточных куниц — родились малыши. Забеременели две самки, и каждая родила по три детеныша. Эти желтогрудые зверьки очень пугливы, роды и воспитание детей для них — большой стресс. Поэтому за ними нужно особенно ухаживать, чтобы малыши появлялись каждый год.

Зверьки очень пугливые, за ними нужен особый уход. Фото: Елена Черненко.

— В Новосибирском зоопарке харзы содержатся уже 40 лет. Первое потомство они принесли в 1982 году, и с тех пор размножаются регулярно. Таких результатов нет больше ни в одном зоопарке. Но нужно потрудиться, чтобы самки не тревожились. Каждую весну возле их вольеров запрещено движение техники, чтобы не было резких звуков. За беременными самками и детенышами первые месяцы должен ухаживать только один человек. Заботы о харзах в это время берет на себя Ольга Шило, заместитель директора по науке Новосибирского зоопарка — у нее большой опыт работы с ними, — рассказали в зоопарке.

За харзами во время беременности и после родов ухаживает только один сотрудник. Фото: Елена Черненко.

Кстати, малышей посетители вряд ли смогут увидеть. Первые месяцы харзята совсем беззащитны, а мамы их очень хорошо оберегают и скрывают от чужих глаз. На свет детеныши выходят, когда им исполняется несколько месяцев — тогда они начинают бойко скакать по веткам.

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