«Лезут ко мне по стенам»: сибиряка по ночам пугают тараканы из коллектора

20 Май 2020 2020-05-20T11:33:14+03:00

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Новосибирца по ночам пугает толпа тараканов. Она приходит к нему в гости из колодца под окнами, насекомые заползают по стене и потом через балкон попадают в квартиру. Но вот, что интересно, днем они снова прячутся в люке. — Есть под окнами дома коллектор канализационный, так на нем бабушки голубей кормят, из окна не вид, а помойка. Но это полбеды. Вторая половина беды выползает ночью и по стене дома заползает в квартиру через окно или балкон... Зиму не было, и вот опять. Пару-тройку раз в неделю встречаем разведчика-таракана. Что делать-то с этим? Куда пожаловаться? — написал встревоженный мужчина. Мужчина даже сам собирался запаять колодец монтажной пеной, чтобы вредители перестали выползать. Как рассказал новосибирец, он подавал заявление в «Горводоканал», так как думает, что тараканы выползают из канализационного люка. Однако ответа оттуда не было. В управляющей компании дома обещали потравить насекомых «в ближайшее время», но пока оттуда – тишина. КП-Новосибирск спросила у СЭС, могут ли они чем-то помочь новосибирцу. — Если тараканы заползают в дом с улицы, следует обращаться только в ЖЭУ, поскольку территория возле дома принадлежит им. К нам — если тараканы завелись непосредственно в доме, в квартире, — ответили КП-Новосибирск в Центре дезинфекции и дезинсекции Новосибирска. КП-Новосибирск обратилась к юристу за комментариями. — Можно обратиться в прокуратуру и Роспотребнадзор, указав, что из люка лезут насекомые, с просьбой провести проверку и принять меры. Заодно можно попросить эти органы выяснить, чей это люк. Он может и принадлежать «Горводоканалу», и быть в ведении управляющей компании. Когда станет ясно, тогда обратиться с жалобами к компании, в чьем ведении находится люк, — ответил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев

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