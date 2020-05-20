2020-05-20T10:44:06+03:00
Общество

«Из одежды — только трусы»: тело пенсионера нашли в реке у парка

Кто этот мужчина, неизвестно, его личность устанавливают правоохранители
Ульяна ДЖАНКОВА
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На берегу Оби нашли мертвого мужчину. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской областиНа берегу Оби нашли мертвого мужчину. Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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В Новосибирске у Заельцовского парка в реке обнаружили мертвого мужчину. Это произошло во вторник, 19 мая, рассказали в МАСС.

— Вызов поступил в 14:30. При плановом патрулировании реки обнаружили труп мужчины. Тело передано бригаде врачей скорой медицинской помощи, — сообщили в МАСС.

В СК по области КП-Новосибирск рассказали, что пока личность мужчины не установлена, но следов насильственной смерти на нем не нашли.

— Мужчину обнаружили на берегу реки рядом с домом №333 улицы Сухарная Береговая. На вид ему 60-65 лет. Проводится проверка, в рамках которой будет установлена его личность, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Известно, что на мужчине из одежды были только трусы.

Напомним, в этот же день в карьере чуть не утонул подросток, он наглотался воды, ему повезло, что рядом были спасатели, они успели вытащить мальчика из воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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