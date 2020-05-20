2020-05-20T10:31:11+03:00
Общество

«А я всю жизнь мечтал редиску выращивать»: риэлторы обманули сибиряка, продав ему участок на болоте

Теперь мужчине приходится сажать огород в коробке, а на участке колосится трава
Надежда РЫЖКИНА
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Мужчина признается, что обидно не столько за огород, сколько за то, что его обманули.Мужчина признается, что обидно не столько за огород, сколько за то, что его обманули.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Учитель частной школы из Новосибирска по имени Дмитрий вместо дачи с плодородной землей купил кусок болота в Первомайском районе города. Это была мечта всей его жизни. Теперь редиску приходится выращивать в коробке, а на участке во всю колосится трава.

Во всем мужчина винит риэлторов. Он уверен, его обманули.

— Дачу купил в марте прошлого года. Тогда лежал снег. Летом обнаружил, что оказывается огород поливать не надо, там — болото: участок расположен в низине, там постоянно скапливается вода. Пришлось сажать огород в коробки, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий. — Я еще сомневался, но риэлторы обещали, что все будет в порядке.

Мужчина признается, что обидно не столько за огород, сколько за то, что его обманули.

— Я в соцсетях писал об этом, а мне в ответ: «Ты дурак и лопух!». В фирме говорят, что я аферист, пытаюсь их опорочить и всех ввожу в заблуждение. Все, у кого здесь дачи, отсыпают их песком на метр, либо оставляют лужайки, а огород садят в коробках. Вот и я последовал их примеру, — рассказывает расстроенный Дмитрий.

По словам мужчины, о его проблеме знают 155 человек, начиная от соседей и заканчивая администрацией района, города, защитой прав потребителей, Роспотребнадзором, полицией и прокуратурой. Теперь в планах дачника обратиться в суд. Но сейчас он не может встретиться ни с юристом, ни с судьями из-за режима самоизоляции. Остается только ждать и надеяться, что редиске понравится расти в коробке.

КП-Новосибирск обратилась к юристу за комментариями.

— Сейчас вряд ли что-то можно будет сделать. Нужно было грамотно составлять договор, который бы защитил интересы покупателя в данной ситуации. Тем более у мужчины были сомнения, но это не было отражено в договоре, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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