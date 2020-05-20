2020-05-20T08:03:57+03:00
Общество

«Ему было 64 года»: в Новосибирской области от коронавируса умер еще один пенсионер

Об этом сообщил оперштаб правительства региона
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умер еще один пенсионер.От коронавируса умер еще один пенсионер.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В среду, 20 мая, стало известно еще об одном умершем от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчина, ему было 64 года. Всего от коронавируса скончались 23 пациента, — рассказали в оперштабе. — На данный момент в тяжелом состоянии в реанимации 66 человек., подключены к аппарату ИВЛ 18 пациентов.

За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 77 человек. Из больницы выписали 38 пациентов.

Общее количество заболевших с начала эпидемии — 1805, из них 117 детей. Выздоровели — 730 человек.

Напомним, в регионе ослабили ограничительные меры, но режим самоизоляции по-прежнему действуют. Полностью ограничения снимут после того, как отменят режим повышенной готовности в области.

Несмотря на эпидемию, людям разрешили гулять в парках и скверах, но нужно быть в маске и не толпиться. По словам мэра Новосибирска Анатолий Локтя, возможно, скоро для занятий спортом откроют набережную Массовые мероприятия по-прежнему под запретом. В связи с этим, скорее всего дату празднования Дня города перенесут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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