«Начал захлебываться»: в Новосибирске спасатели достали из карьера тонущего подростка

20 Май 2020 2020-05-20T08:23:52+03:00

Помощь ему оказывали врачи, после того, как мальчика в больнице осмотрели медики, его отпустили домой

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В Новосибирске на Юго-Западном карьере едва не утонул 17-летний подросток. Там он купался вместе с друзьями, без сопровождения родителей. Из воды его успели вытащить спасатели МАСС.

— В 14:09 спасатели при дежурстве на карьере у жилмассива «Юго-Западный» барахтающегося в воде подростка. Все это происходило примерно в 80-ти метрах от спасательного поста. Матросы-спасатели по берегу оперативно добежали до места происшествия, забежали в воду и вытащили подростка на берег. Его передали бригаде врачей скорой помощи, — сообщили спасатели МАСС.

В полиции КП-Новосибирск информацию подтвердили, сказав, что сейчас с мальчиком все в порядке.

— В полицию утром 20 мая поступило сообщение о том, что в одно из медучреждений доставили доставили 17-летнего молодого человека вечером 19 мая. Его осмотрели врачи, после чего отпустили домой. Предварительно установлено, что подросток плавал, и немного воды попало в дыхательные пути, он начал тонуть. Была вызвана «Скорая помощь», о чем сообщили в полицию, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники полиции будут проводить проверку и выяснять все обстоятельства. Молодого человека и его родителей опросят.

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