«Надоело сидеть дома»: на самоизоляции россияне скупили палатки и лодки
Эксперты проанализировали, как в самоизоляцию изменились предпочтения россиян. Так, например, настоящее нашествие пережили магазины, торгующие стройматериалами и товарами для дач. Как выяснили аналитики компании «Эвотор», их выручка выросла на четверть. Об это сообщает kp.ru.
Тут конечно свою роль сыграло начало сезона, да и просто людям надоело сидеть дома.
Устав от самоизоляции в стенах городских квартир, люди раскупили торгующих снаряжение для активного отдыха. Торговцы палатками и надувными лодками получили больше выручки (+13,5%), чем до кризиса.
Также подзаработали магазинов освещения, инструментов, зоотоваров и товаров для автомобилей.
Аналитики также узнали, где больше всего открылось компаний, после того, как закончились нерабочие дни, и как смягчение оживило спрос.
Больше всего непродовольственных магазинов, компаний сферы услуг и прочих открылось в Ленинградской области.
Ямало-Ненецкий автономный округ также позволил открыться многим фирмам. На третьем месте Кировская область.
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ИСТОЧНИК KP.RU