«Надоело сидеть дома»: на самоизоляции россияне скупили палатки и лодки

20 Май 2020 2020-05-20T07:40:19+03:00

На самоизоляции россияне скупили лодки и палатки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Что еще пользовалось спросом, выяснили аналитики

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Эксперты проанализировали, как в самоизоляцию изменились предпочтения россиян. Так, например, настоящее нашествие пережили магазины, торгующие стройматериалами и товарами для дач. Как выяснили аналитики компании «Эвотор», их выручка выросла на четверть. Об это сообщает kp.ru.

Тут конечно свою роль сыграло начало сезона, да и просто людям надоело сидеть дома.

Устав от самоизоляции в стенах городских квартир, люди раскупили торгующих снаряжение для активного отдыха. Торговцы палатками и надувными лодками получили больше выручки (+13,5%), чем до кризиса.

Также подзаработали магазинов освещения, инструментов, зоотоваров и товаров для автомобилей.

Аналитики также узнали, где больше всего открылось компаний, после того, как закончились нерабочие дни, и как смягчение оживило спрос.

Больше всего непродовольственных магазинов, компаний сферы услуг и прочих открылось в Ленинградской области.

Ямало-Ненецкий автономный округ также позволил открыться многим фирмам. На третьем месте Кировская область.

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ИСТОЧНИК KP.RU