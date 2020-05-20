В Новосибирской области начался новый этап праймериз «Единой России»

20 Май 2020 2020-05-20T07:31:11+03:00

В этом году из-за сложной эпидемиологической обстановки предварительное голосование партии «Единая Россия» пройдёт в онлайн-формате

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Прием заявок на участие завершился 15 мая и теперь претенденты на статус кандидатов в депутаты загружают в интернет свои видео-презентации.

Один из участников предварительного партийного голосования – главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов – в своей электронной визитке объяснил, зачем идёт в региональный парламент: «Квинтэссенция всего – попытаться сделать так, чтобы не на словах, а на деле жители Новосибирского и Кыштовского районов имели равные возможности для получения квалифицированной медицинской помощи».

С состоянием здравоохранения региона Анатолий Юданов хорошо знаком: он много лет возглавлял службу санитарной авиации областной больницы, а став главврачом, не просто учит будущих хирургов, но и сам проводит по несколько операций в день.

Его одногруппник, ректор медицинского университета Игорь Маринкин уверен, что профессиональные качества Юданова и его управленческие способности будут востребованы в региональном парламенте.

- В законодательных органах должны работать состоявшиеся профессионалы. Анатолий Юданов состоялся как руководитель большого лечебного учреждения. Я вижу, как изменилась областная больница с приходом Анатолия Васильевича на руководящую должность, – считает Игорь Маринкин.

Все видеопрезентации участники предварительного голосования «Единой России» будут выкладывать на специальном сайте. Само онлайн-голосование начнётся 25 мая и продлится неделю. Участвовать в нём смогут все жители Новосибирской области,для этого нужно пройти несложную авторизацию.

Накануне старта процедуры голосования, 22 мая в Новосибирске состоится масштабный партийный форум. Он также пройдёт в онлайне, на нём участники предварительного голосования обсудят с однопартийцами новые форматы работы и реализацию основных положений послания президента в регионе.

В этом году Новосибирскую область ждёт самая масштабная кампания за последние годы. В сентябре жителей областивыберут 76 новых депутатов в региональный парламент, 50 – горсовет Новосибирска, 787 – в районные советы, 4191 – в городские и сельские советы.