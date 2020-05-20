«Хотел улететь в Киргизию, но из-за коронавируса застрял тут»: в Новосибирске ищут 22-летнего парня

20 Май 2020 2020-05-20T06:29:51+03:00

С родными он общался по телефону, а потом перестал выходить на связь

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске ищут 22-летнего мужчину по имени Токтомамбетов Жанузак Алтынбекович. С 5 мая он пропал и перестал выходить на связь. Как объяснили в отряде, постоянного дома в Новосибирске у мужчины не было.

— Молодой человек родом из Киргизии. Прилетел в Новосибирск из другого региона, чтобы улететь к себе на родину. Но, к сожалению, из-за коронавируса и самоизоляции этого не получилось. Он проживал в Новосибирске в разных местах, общался с родными и знакомыми по телефону, выходил в сеть, но в какой-то момент перестал отвечать на звонки и пропала активность в интернете. С кем он жил до этого, с кем встречался — неизвестно. Как пропал и откуда ушел — тоже. К нам за помощью обратились его родственники, которые живут в Новосибирске, ищут мужчину и его земляки, — рассказала корреспонденту руководитель «Лизы Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, черные глаза и черные волосы. Предположительно был одет в зеленую футболку, серые спортивные штаны и белые кроссовки, с собой был рюкзак.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просьба позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

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