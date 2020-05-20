«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказал, как избавиться от дыр на дорогах

20 Май 2020 2020-05-20T05:37:15+03:00

Эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы на дорогах не было дыр. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Дорожный ремонт — главная статья дохода многих компаний. Им невыгодно строить так, чтобы полотна хватило на многие годы. Эксперты рассказал, как эту ситуацию исправить. Об этом сообщает издание kp.ru.

— У каждой дороги должен быть хозяин, который бы нес настоящую ответственность за тем, что происходит, вплоть до уголовной, — считает лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — Почему никто не отвечает перед жертвами аварии из-за ямы или другой дорожной напасти? У нас, между прочим, до 40% ДТП происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий.

Также Шкуматов предлагает ввести лицензирование строительных работ. Это нужно, чтобы не было фирм-однодневок. А еще давать компаниям классы, например, если ты новенький, то вот тебе для начала дорожка во дворе. Хорошо заасфальтировал — кусочек улицы получишь. У компаний появится заинтересованность строить хорошо, ведь тогда они получат заказ лучше.

Нужно изменить правила конкурса на строительные работы. Тот, что есть — не эффективен. Нельзя руководствоваться только ценой ниже.

— Нужно проводить конкурс в два этапа, — говорит «КП» президент Российской ассоциации подрядных организаций в дорожном хозяйстве Александр Малов. — На первом отбирать организации с опытом, техникой, кадрами. А на втором — кто из них предложит более низкую цену. Но и понижать, как сейчас, на 30%, нельзя. Победитель такого тендера делает много нарушений, чтобы хоть что-то заработать.

А еще нужно использовать новые технологии, например, цементобетонное покрытие, ведь оно более прочное, нежели асфальт.

Таких дорог у нас строится в год только 5% от общего объема, а в Китае и США — больше половины, — сообщил «КП» Максим Гончаров, гендиректор компании ЛафаржХолсим Россия, это один из крупнейших производителей цементобетона в стране.- И вот почему: основные поставщики битума и асфальта — это нефтяные компании, а у цемента и бетона нет такого мощного лобби.

Еще одна причина — цементобетон положил и забыл. А ведь именно бесконечный ремонт — основная статья дохода многих дорожных компаний. Так что им делать долговечное покрытие невыгодно.

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