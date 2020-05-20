2020-05-20T05:25:26+03:00
Происшествия

«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин

Авария попала в объектив видеорегистратора
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Пассажирка «Мазды» пострадала, выпав из окна автомобиля. Фото: стоп-кадр.Пассажирка «Мазды» пострадала, выпав из окна автомобиля. Фото: стоп-кадр.
Изменить размер текста:

В Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова, Фрунзе и Красина произошло ДТП. Компактвэн «Mazda Premacy» ехал по улице Фрунзе, возле торгового центра в него врезался кроссовер «Suzuki Grand Vitara». Из окна «Мазды» на проезжую часть выпала женщина. Произошло все во вторник, 19 мая.

Момент попал на видеорегистратор очевидца аварии. Видео он поделился в группе «АСТ-54».

— «Субару» ударил «Мазду» в правую сторону, от чего машину развернуло на 180 градусов. Пострадавшая ехала на заднем сиденье, ударившись об асфальт, она потеряла сознание. Первую помощь ей оказали очевидцы, а позднее врачи «Скорой помощи» отвезли ее в больницу, — сообщается в группе.

Корреспонденту КП-Новосибирск в ГИБДД по городу уточнили

— Авария произошла 19 мая в 17:30. У дома № 71/1 по улице Фрунзе столкнулись автомобили «Mazda Premacy», которым управлял 33-летний водитель, и «Suzuki Grand Vitara» — за его рулем сидел 62-летний мужчина. Оба водителя были трезвые. Пострадала 51-летняя пассажирка «Мазды». У нее сотрясение головного мозга, рваная рана правого плеча. Была госпитализирована, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В ГИБДД уточнили, что на перекрестке разрешена скорость 60 км/ч, повреждения автомобилей не говорят о том, что кто-то из них превысил скорость. Пока устанавливается, кто нарушил правила перекрестка и какой в тот момент горел сигнал светофора.

Момент ДТП на перекрестке в Дзержинском районе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказал, как избавиться от дыр на дорогах
«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин
«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе
Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова
Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирске бизнесмен требует долг с бывшего партнера через суд
«Все нужно делать постепенно»: психолог из Минздрава рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
В Новосибирск из Таиланда прилетели 137 человек: их отправили на самоизоляцию
В Минздраве спрогнозировали, когда в России начнут контролировать коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года составило 1728 человек
«Отпуск будет»: пилот оставил послание в небе над Новосибирском
«Не надо винить главврачей»: президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами для медиков
В Новосибирске «Жигули» сбили школьника на пешеходном переходе: ребенок попал в больницу
«Услышал их крики в подъезде»: новосибирец спас из пожара двоих детей
Под Новосибирском открыли мобильный covid-госпиталь
Накормили самых прожорливых: сибиряк помог страусам с новосибирской пони-фермы
Мэрия совместно с инвестором помогла 83 обманутым дольщикам
В Новосибирске продолжается акция «Спасибо врачам»
В Новосибирске снова разбирают загадочное дело о погибшем студенте, шприце и ножевом ранении
Снял маску перед камерой: вор случайно засветился на видео после ограбления
«Сколько же у нас в стране обиженных»: жена полицейского, поющая про АУЕ, посвятила новую песню хейтерам
Стало известно, когда уберут свалку из кусков асфальта в центре города
В Новосибирске будут судить одного из руководителей фирмы, где от взрыва погиб рабочий
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Десять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 115 детей