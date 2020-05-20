«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин

20 Май 2020 2020-05-20T05:25:26+03:00

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В Новосибирске на пересечении улиц Кошурникова, Фрунзе и Красина произошло ДТП. Компактвэн «Mazda Premacy» ехал по улице Фрунзе, возле торгового центра в него врезался кроссовер «Suzuki Grand Vitara». Из окна «Мазды» на проезжую часть выпала женщина. Произошло все во вторник, 19 мая.

Момент попал на видеорегистратор очевидца аварии. Видео он поделился в группе «АСТ-54».

— «Субару» ударил «Мазду» в правую сторону, от чего машину развернуло на 180 градусов. Пострадавшая ехала на заднем сиденье, ударившись об асфальт, она потеряла сознание. Первую помощь ей оказали очевидцы, а позднее врачи «Скорой помощи» отвезли ее в больницу, — сообщается в группе.

Корреспонденту КП-Новосибирск в ГИБДД по городу уточнили

— Авария произошла 19 мая в 17:30. У дома № 71/1 по улице Фрунзе столкнулись автомобили «Mazda Premacy», которым управлял 33-летний водитель, и «Suzuki Grand Vitara» — за его рулем сидел 62-летний мужчина. Оба водителя были трезвые. Пострадала 51-летняя пассажирка «Мазды». У нее сотрясение головного мозга, рваная рана правого плеча. Была госпитализирована, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

В ГИБДД уточнили, что на перекрестке разрешена скорость 60 км/ч, повреждения автомобилей не говорят о том, что кто-то из них превысил скорость. Пока устанавливается, кто нарушил правила перекрестка и какой в тот момент горел сигнал светофора.

Момент ДТП на перекрестке в Дзержинском районе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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