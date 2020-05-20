2020-05-20T04:48:53+03:00
Происшествия

«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе

Мужчина жив, его госпитализировали в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
На Старом шоссе «Газель» сбила человека. Фото: пресс-служба ГИБДД НовосибирскаНа Старом шоссе «Газель» сбила человека. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска
Изменить размер текста:

В среду, 20 мая, в 0:55 на Старом шоссе произошло ДТП. Там «Газель» напротив дома №73 сбила 36-летнего мужчину. Сибиряк жив, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Водитель ехал по Старому шоссе со стороны улицы Алданская в сторону улица Тухачевского. Сбил мужчину, переходившего дорога недалеко от «зебры». У пострадавшего сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом носа, рваные раны лица, головы, закрытый перелом ребер, — сообщили в ведомстве.

Известно, что водитель был трезвым.

Госавтоинспекции Новосибирска просит быть внимательными при переходе проезжей части даже в зоне пешеходных переходов, просьба убедиться в безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Лично ответят за аварии»: эксперты рассказал, как избавиться от дыр на дорогах
«Ударилась об асфальт и потеряла сознание»: сибирячка вылетела в окно после столкновения машин
«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе
Кредиторы отказались банкротить ФГУП «Опытный завод»
Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова
Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирске бизнесмен требует долг с бывшего партнера через суд
«Все нужно делать постепенно»: психолог из Минздрава рассказала, как правильно выводить детей из самоизоляции
В Новосибирск из Таиланда прилетели 137 человек: их отправили на самоизоляцию
В Минздраве спрогнозировали, когда в России начнут контролировать коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года составило 1728 человек
«Отпуск будет»: пилот оставил послание в небе над Новосибирском
«Не надо винить главврачей»: президент раскритиковал правительство за проблемы с выплатами для медиков
В Новосибирске «Жигули» сбили школьника на пешеходном переходе: ребенок попал в больницу
«Услышал их крики в подъезде»: новосибирец спас из пожара двоих детей
Под Новосибирском открыли мобильный covid-госпиталь
Накормили самых прожорливых: сибиряк помог страусам с новосибирской пони-фермы
Мэрия совместно с инвестором помогла 83 обманутым дольщикам
В Новосибирске продолжается акция «Спасибо врачам»
В Новосибирске снова разбирают загадочное дело о погибшем студенте, шприце и ножевом ранении
Снял маску перед камерой: вор случайно засветился на видео после ограбления
«Сколько же у нас в стране обиженных»: жена полицейского, поющая про АУЕ, посвятила новую песню хейтерам
Стало известно, когда уберут свалку из кусков асфальта в центре города
В Новосибирске будут судить одного из руководителей фирмы, где от взрыва погиб рабочий
Врачи на связи: клиентов Tele2 бесплатно проконсультируют онлайн по COVID-19
Десять заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 115 детей