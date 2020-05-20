«Сломаны ребра и раздроблен нос»: «Газель» сбила пешехода на Старом шоссе

20 Май 2020 2020-05-20T04:48:53+03:00

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В среду, 20 мая, в 0:55 на Старом шоссе произошло ДТП. Там «Газель» напротив дома №73 сбила 36-летнего мужчину. Сибиряк жив, но получил серьезные травмы. Его госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Водитель ехал по Старому шоссе со стороны улицы Алданская в сторону улица Тухачевского. Сбил мужчину, переходившего дорога недалеко от «зебры». У пострадавшего сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом носа, рваные раны лица, головы, закрытый перелом ребер, — сообщили в ведомстве.

Известно, что водитель был трезвым.

Госавтоинспекции Новосибирска просит быть внимательными при переходе проезжей части даже в зоне пешеходных переходов, просьба убедиться в безопасности, что все автомобили остановились и пропускают вас.

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