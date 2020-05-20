2020-05-20T04:00:47+03:00
Общество

Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки

Автомобиль оказался премиум-класса, его примерная стоимость — миллион рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Появилось видео, как из реки достают дорогую иномарку.Появилось видео, как из реки достают дорогую иномарку.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Автомобиль, который скатился с набережной в Обь и доплыл до пирса, вытащили из воды. К работе подключили водолазов и спецтехнику. Машину подняли из реки с помощью крана, а потом погрузили на эвакуатор. Видео о том, как иномарку возвращают на сушу, сняли подписчики группы «АСТ-54».

— Автомобиль съехал с парковки на набережной возле отеля. По уточненной информации, это автомобиль премиальной модели «KIA Quoris» 2013 года выпуска с номерами серии ААА, — сообщили в группе. Однако там не уточнили, какова будет дальнейшая судьба авто и нашелся ли его владелец.

Машину отвезли на эвакуаторе, но дальнейшая ее судьба неизвестна. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Машину отвезли на эвакуаторе, но дальнейшая ее судьба неизвестна.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, впервые машину, плывущую по Оби, заметили прохожие в начале мая. Авто скатилось к воде, его подхватило течение. Река отнесла машину к пирсу. Новосибирцы предположили, что владелец «КИА» попросту неправильно припарковал его на склоне.

Автомобиль достают из Оби.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки
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