Появилось видео, как из реки доставали дорогую иномарку, скатившуюся туда с парковки

20 Май 2020 2020-05-20T04:00:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Автомобиль, который скатился с набережной в Обь и доплыл до пирса, вытащили из воды. К работе подключили водолазов и спецтехнику. Машину подняли из реки с помощью крана, а потом погрузили на эвакуатор. Видео о том, как иномарку возвращают на сушу, сняли подписчики группы «АСТ-54».

— Автомобиль съехал с парковки на набережной возле отеля. По уточненной информации, это автомобиль премиальной модели «KIA Quoris» 2013 года выпуска с номерами серии ААА, — сообщили в группе. Однако там не уточнили, какова будет дальнейшая судьба авто и нашелся ли его владелец.

Машину отвезли на эвакуаторе, но дальнейшая ее судьба неизвестна.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Напомним, впервые машину, плывущую по Оби, заметили прохожие в начале мая. Авто скатилось к воде, его подхватило течение. Река отнесла машину к пирсу. Новосибирцы предположили, что владелец «КИА» попросту неправильно припарковал его на склоне.

Автомобиль достают из Оби.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вот это лодка!»: в Обь скатилась черная иномарка и поплыла

Владельцу авто повезло, что машина уперлась в пирс (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU