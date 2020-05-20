2020-05-20T03:46:35+03:00
Общество

В мэрии рассказали, когда отремонтируют дорогу у новостроек на улице Мясникова

Каждый день жители преодолевают полосу препятствия, прежде чем попасть на работу
Надежда РЫЖКИНА
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В мэрии Новосибирска объяснили, что сделают с разбитой дорогой возле новостроек. Фото: стоп-кадрВ мэрии Новосибирска объяснили, что сделают с разбитой дорогой возле новостроек. Фото: стоп-кадр
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В мэрии города ответили КП-Новосибирск, что сделают с разбитой дорогой возле новостроек на улице Мясниковой.

— Обследование выявило, что дорога на участке возле домов № 6/1, 6/2, 6/3 по улице Мясниковой сделали с технологическими нарушениями, сильно поврежден асфальт. Проезд был установлен для подвоза материалов на площадку застройщика и не был передан муниципалитету. В 2020 году запланирован только поддерживающий ремонт дороги. Полностью участок перестроят в 2021-2022 годах, — ответили в мэрии КП-Новосибирск.

Сейчас за проездом следит МКУ «ДЭУ-6».

Напомним, до этого местная жительница жаловалась, что ей приходится преодолевать ямы, подъезжая к новостройкам. Разобраться с проблемой женщина пыталась своими силами, обращаясь в районную администрацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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