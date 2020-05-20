Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»
Эксперты заявляют, что затянувшийся карантин может привести к росту женского алкоголизма в России. По словам президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, главной причиной этого могут стать участившиеся случаи домашнего насилия в семьях, поскольку в 30% случаев женщины начинают злоупотреблять алкоголем из-за агрессивных действий супруга. Согласно данным, полученным ранее, количество жалоб на домашнее насилие выросло в период пандемии в 2,5 раза. А некоторые женщины, по словам экспертов, предпочитают уходить от проблем именно с помощью спиртного. Среди других распространенных причин подобного поведения ученые выделяют неудовлетворенность собственной личной жизнью и страх одиночества.
— Пока продолжается режим самоизоляции, мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценим масштабы проблемы, когда врачи начнут работать в обычном режиме. Предполагаю, что поток пациенток у наркологов увеличится, — цитирует Руслана Исаева издание NEWS.ru.
Стоит отметить, что в настоящее время 75% пациентов наркологов, страдающих алкоголизмом — мужчины. Однако, по прогнозам экспертов, после завершения карантина, эти данные могут серьезно измениться.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU