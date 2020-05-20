2020-05-20T03:05:47+03:00
Общество

Эксперты: «Затянувшаяся самоизоляция может спровоцировать рост женского алкоголизма в России»

Об этом заявил президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев
Алена КУЛЕШОВА
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Эксперты заявляют, что затянувшийся карантин может привести к росту женского алкоголизма в России.Эксперты заявляют, что затянувшийся карантин может привести к росту женского алкоголизма в России.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эксперты заявляют, что затянувшийся карантин может привести к росту женского алкоголизма в России. По словам президента Независимой наркологической гильдии Руслана Исаева, главной причиной этого могут стать участившиеся случаи домашнего насилия в семьях, поскольку в 30% случаев женщины начинают злоупотреблять алкоголем из-за агрессивных действий супруга. Согласно данным, полученным ранее, количество жалоб на домашнее насилие выросло в период пандемии в 2,5 раза. А некоторые женщины, по словам экспертов, предпочитают уходить от проблем именно с помощью спиртного. Среди других распространенных причин подобного поведения ученые выделяют неудовлетворенность собственной личной жизнью и страх одиночества.

— Пока продолжается режим самоизоляции, мы не видим реальный процент алкоголизации женщин. Оценим масштабы проблемы, когда врачи начнут работать в обычном режиме. Предполагаю, что поток пациенток у наркологов увеличится, — цитирует Руслана Исаева издание NEWS.ru.

Стоит отметить, что в настоящее время 75% пациентов наркологов, страдающих алкоголизмом — мужчины. Однако, по прогнозам экспертов, после завершения карантина, эти данные могут серьезно измениться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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