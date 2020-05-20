2020-05-20T03:01:10+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 20 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области коронавирусом заболели больше 1700 человек.В Новосибирской области коронавирусом заболели больше 1700 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество зараженных COVID-19 в Новосибирской области растет: карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе.

Новых районов на карте не появилось, но растет число больных коронавирусом там, где уже зафиксированы случаи заражения.

— 3 человека госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 5 человек находятся в Черепановской ЦРБ, 4 — в Сузунской, 2 — в Коченевскую, 4 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — говорится в сообщении оперштаба.

Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

На карте распространения коронавируса в регионе нет новых районов.

На карте распространения коронавируса в регионе нет новых районов.

Всего в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 1728, из них 115 детей. 692 человека выздоровели, 22 пациента скончались.

Двое пенсионеров умерли за сутки, это мужчина и женщина, обоим было больше 60 лет.

Напомним, в области по-прежнему действует режим самоизоляции, также в общественных местах нужно носить защитную маску.

КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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