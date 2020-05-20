2020-05-20T02:11:42+03:00
Общество

В Новосибирске миллиардер требует долг с коллеги-бизнесмена через суд

Рассматривается данное дело еще с января этого года
Алена КУЛЕШОВА
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Рассматривается это дело еще с января этого года, в ходе заседания уже не раз объявлялись перерывы.Рассматривается это дело еще с января этого года, в ходе заседания уже не раз объявлялись перерывы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Железнодорожным районным судом Новосибирска рассматривается иск новосибирского миллиардера — основателя и главы группы компаний «SFM» Андрея Бекарева к бизнесмену и члену комитета по стратегии в Invitro Holding Group Евгению Печковскому. Предмет разбирательства — взыскание долга. Рассматривается это дело еще с января этого года, в ходе заседания уже не раз объявлялись перерывы для того чтобы были предоставлены дополнительные доказательства. Позже, на это повлияли и ограничительные меры, принятые в связи со вспышкой коронавируса в регионе. Известно, что 18 мая суд снова объявил о перерыве.

— Андрей Бекарев не стал комментировать предмет спора, сославшись на то, что он носит частный характер. Евгений Печковский пояснил, что суд рассматривает обстоятельства финансового взаимодействия по финансированию Бекаревым компании «Медицинский центр современных лабораторных технологий», — сообщает издание «Новая Сибирь».

Стоит отметить, что оба сибиряка окончили НГУ, и, кроме того, являются соучредителями Ассоциации выпускников университета и активными участниками его alumni-сообщества.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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