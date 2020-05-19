В Минздраве спрогнозировали, когда в России начнут контролировать коронавирус

19 Май 2020 2020-05-19T21:15:47+03:00

В Минздраве РФ рассказали о том, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

По словам медиков, процесс распространения вируса возмут под контроль к июлю этого года

Изменить размер текста: A A

В Минздраве РФ рассказали о том, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом. По словам медиков, процесс его распространения в России начнут контролировать к июлю этого года.

— Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то, что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на слова главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Елена Малинникова также отметила, что даже в том случае, если в России еще случатся всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Вероятнее всего, они будут сезонными, как большинство других острых респираторных инфекций.

Напомним, в Новосибирской области 19 мая стало известно о том, что коронавирус обнаружили еще у 76 человек, все они госпитализированы. В реанимации среди тяжелых больных — 62 человека, подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента. Всего в области коронавирусом заболели 1728 человек, выздоровели — 692, 22 пациента скончались.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Заболевших уже больше 1700 человек»: в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 76 человек

Об этом рассказали в оперштабе правительства региона (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU