2020-05-19T21:15:47+03:00
Общество

В Минздраве спрогнозировали, когда в России начнут контролировать коронавирус

По словам медиков, процесс распространения вируса возмут под контроль к июлю этого года
Алена КУЛЕШОВА
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В Минздраве РФ рассказали о том, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом.В Минздраве РФ рассказали о том, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Минздраве РФ рассказали о том, как будет развиваться в стране ситуация с коронавирусом. По словам медиков, процесс его распространения в России начнут контролировать к июлю этого года.

— Зная законы эпидпроцесса и несмотря на то, что надо постепенно все-таки высвобождаться от такого понятия, как карантин, и постепенно выходить, я думаю, что к июлю месяцу вы забудете о нас и не будете нас приглашать, — сообщает сайт kp.ru со ссылкой на слова главного внештатного инфекциониста Минздрава РФ Елены Малинниковой в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

Елена Малинникова также отметила, что даже в том случае, если в России еще случатся всплески по росту числа заразившихся новым коронавирусом, они не станут «пиковыми». Вероятнее всего, они будут сезонными, как большинство других острых респираторных инфекций.

Напомним, в Новосибирской области 19 мая стало известно о том, что коронавирус обнаружили еще у 76 человек, все они госпитализированы. В реанимации среди тяжелых больных — 62 человека, подключены к аппарату ИВЛ — 22 пациента. Всего в области коронавирусом заболели 1728 человек, выздоровели — 692, 22 пациента скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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