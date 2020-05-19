Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года составило 1728 человек

19 Май 2020 2020-05-19T19:50:11+03:00

В Новосибирске уже вторые сутки нет новых выздоровевших от COVID-19. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 20 мая 2020 года продолжает расти: опасное заболевание выявили у 1728 человек, среди зараженных — 115 детей. Оперативный штаб Новосибирской области сообщил, что сейчас 1464 пациента находятся на лечении в инфекционных больницах города с подозрением на COVID-19. В числе госпитализированных есть больные с уже подтвержденным диагнозом.

По данным минзрава региона, в отделениях реанимации находятся 62 пациента, 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки врачи выявили новые случаи коронавируса у десятерых детей. По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 64 ребенка с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Сибиряк и сибирячка предпенсионного возраста стали новыми жертва коронавируса в Новосибирске. Вчера врачи констатировали смерть 63-летнего мужчины и 62-летней женщины. Всего с начала вспышки заболевания в регионе было зарегистрировано 22 смерти от COVID-19.

По данным оперштаба, еще 2292 жителя Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14496 человек.

Новосибирцы каждый день делают более тысячи тестов на коронавирус. По информации на 20 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 78026 тестов на коронавирусную инфекцию.

КОНКРЕТНО

Где больных больше всего?

Новосибирск — госпитализировано 1464 пациента с подозрением на коронавирус, в том числе с подтвержденным диагнозом.

Тогучин- госпитализировано 3 человека в Тогучинскую ЦРБ

Черепаново — госпитализировано 5 человек в Черепановскую ЦРБ.

Сузун — госпитализировано 4 человека в Сузунскую ЦРБ

Коченево- госпитализировано 2 человека в Коченевскую ЦРБ

Карасук — госпитализировано 4 человека в Карасукскую ЦРБ

Куйбышев — госпитализирован 1 человек в Куйбышевскую ЦРБ

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