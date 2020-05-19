2020-05-19T17:01:35+03:00
Происшествия

В Новосибирске «Жигули» сбили школьника на пешеходном переходе: ребенок попал в больницу

ДТП произошло в Калининском районе города
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске произошло ДТП: водитель «Жигулей» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по НовосибирскуВ Новосибирске произошло ДТП: водитель «Жигулей» сбил подростка на пешеходном переходе. Фото: ГИБДД по Новосибирску
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Вечером, 19 мая, в Новосибирске произошло ДТП: водитель «Жигулей» сбил подростка на пешеходном переходе. Мальчика доставили в больницу с различными травмами.

— Сегодня, около половины шестого вечера, 36-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 ехал по улице Объединения со стороны улицы Богдана Хмельницкого в сторону улицы Фадеева. Около дома №88 по улице Объединения, на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 15-летнего мальчика, — пояснили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка увезли в больницу с сотрясением головного мозга, рваной раной левого бедра, повреждением плеча и ушибами по всему телу.

В ГИБДД также отметили, что у водителя присутствовали признаки алкогольного опьянения. В настоящее время все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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