Накормили самых прожорливых: сибиряк помог страусам с новосибирской пони-фермы

19 Май 2020 2020-05-19T14:41:04+03:00

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Командир народной дружины Дзержинского района Виталий Быков помог новосибирской пони-ферме. Ранее «КП-Новосибирск» писала, что животные остались без еды. Ведь раньше их кормили посетители зоопарка.

— Я гулял вместе с дочками в начале апреля в парке «Березовая роща», когда еще они не были закрыты. Увидел объявление, которое висело на воротах пони-ферме «Серебряная подкова». Им требовалась помощь, — рассказал «КП-Новосибирск» Виталий.

Сибиряк недолго думая связался с владелицей и узнал, какая помощь требуется и где можно закупить корм.

— Мы купили 300 килограмм комбикорма для страусов. Этого им должно было хватить на две недели, — говорит дружинник. — На то время эти птицы были самыми «прожорливыми». Им нужно было хорошо питаться.

Недавно, учредитель пони-фермы позвонила Виталию и сообщила, что скоро в семье страусов ожидается пополнение.

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ИСТОЧНИК KP.RU