Мэрия совместно с инвестором помогла 83 обманутым дольщикам

19 Май 2020 2020-05-19T14:10:36+03:00

Сдать новый дом на улице Ленинградской планируется уже этим летом. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

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С 2009 года в Новосибирске реализовано 23 договора о развитии застроенных территорий, сейчас на исполнении находятся еще 17. Одним из таких объектов стал дом на улице Ленинградской. На стройплощадке сегодня побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В 2005 году территория, ограниченная улицами Ленинградской, Алтайской, Кирова и 1-й Инской, была отдана под застройку. Стройкомпания не выполнил своих обещаний, и 83 человека попали в число обманутых дольщиков.

Мэрия Новосибирска и новый застройщик ООО «Союз-Инвест» решили этот вопрос: часть собственников получила жилье, другая — денежную компенсацию.

— На участке было пять двухэтажных домов барачного типа. Используя возможности программы развития застроенных территорий, которая вместе с бюджетными средствами позволяет использовать и средства инвестора, мэрия расселила четыре аварийных дома — 38 семей получили новое жилье в разных районах города. Еще один дом был расселен силами застройщика, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам заместителя начальника управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска Александра Колмакова, задача по решению проблемы обманутых дольщиков решалась в несколько этапов.

— Граждане создали жилищно-строительный кооператив. Им предоставили земельный участок под строительство автостоянки, наделив правами на данный объект. Этот участок за 60 млн рублей у них приобрело ООО «Союз-Инвест», победившее в аукционе и получившее право на развитие застроенной территории. В 2017 году члены ЖСК (обманутые дольщики) получили денежные средства пропорционально своим требованиям, — рассказал Александр Колмаков.

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