В Новосибирске снова разбирают загадочное дело о погибшем студенте, шприце и ножевом ранении
Суд вернулся к одному из самых загадочных дел Новосибирска. На многочисленных процессах участники спорят: виновен ли молодой новосибирец в смерти брата.
Разбирательства тянутся уже шесть лет. Еще в апреле 2014 года по телефону 02 позвонил местный житель Александр Филиппов и сказал, что у него умер брат. Приехавший наряд застал уже остывшее тело. Рядом - ампулы и шприц. Потом добавились и другие вещдоки – нож и компьютер. Первым была нанесена рана умершему Лене, во втором сохранились запросы о способах суицида.
До сих пор судьи принимают противоречивые решения и отменяют приговоры своих предшественников. Одни выступают за то, чтобы Александр Филиппов отбывал наказание за убийство (и он уже успел провести в колонии изрядный срок), другие считают парня невиновным. Очередной процесс был назначен на 19 мая.
- По ходатайству прокурора заседание перенесли, - сообщила КП-Новосибирск адвокат Филиппова Ольга Ковалева.
Вернуться в зал заседаний ее подзащитному предстоит на следующей неделе.
ИСТОЧНИК KP.RU