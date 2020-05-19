2020-05-19T13:40:03+03:00
Происшествия

В Новосибирске снова разбирают загадочное дело о погибшем студенте, шприце и ножевом ранении

Судьи расходятся во мнениях: одни считают, что молодого человека убил его же брат, другие полагают, что парень сам свел счеты с жизнью
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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На снимке - место трагедии. Именно в этой комнате молодой человек либо стал жертвой преступления, либо свел счеты с жизнью.На снимке - место трагедии. Именно в этой комнате молодой человек либо стал жертвой преступления, либо свел счеты с жизнью.
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Суд вернулся к одному из самых загадочных дел Новосибирска. На многочисленных процессах участники спорят: виновен ли молодой новосибирец в смерти брата.

Разбирательства тянутся уже шесть лет. Еще в апреле 2014 года по телефону 02 позвонил местный житель Александр Филиппов и сказал, что у него умер брат. Приехавший наряд застал уже остывшее тело. Рядом - ампулы и шприц. Потом добавились и другие вещдоки – нож и компьютер. Первым была нанесена рана умершему Лене, во втором сохранились запросы о способах суицида.

До сих пор судьи принимают противоречивые решения и отменяют приговоры своих предшественников. Одни выступают за то, чтобы Александр Филиппов отбывал наказание за убийство (и он уже успел провести в колонии изрядный срок), другие считают парня невиновным. Очередной процесс был назначен на 19 мая.

- По ходатайству прокурора заседание перенесли, - сообщила КП-Новосибирск адвокат Филиппова Ольга Ковалева.

Вернуться в зал заседаний ее подзащитному предстоит на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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