Снял маску перед камерой: вор случайно засветился на видео после ограбления

19 Май 2020 2020-05-19T13:28:44+03:00

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Ограбление случилось днем ранее, 18 апреля, в Ленинском районе Новосибирска. Сибиряк решил напасть на офис микрокредитования, вооружившись только маской от коронавируса. Кассиру мужчина угрожал кулаками, потребовал выложить все деньги на стол. В результате нажива оказалась некрупной - всего 3 тысячи рублей. После преступления мужчина случайно повернулся лицом прямо к камере наблюдения, после чего снял маску. Подумав секунду, сибиряк все-таки решил надеть ее обратно - вдруг на улице, кто увидит, и вышел из помещения.

- Сотрудниками полиции была изъята запись с камеры наблюдения, установленной в помещении, которая запечатлела мужчину, скрывшегося с похищенными денежными средствами. Ориентировка с видеозаписью была размещена в средствах массовой информации и сети, - сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.

Видео с воришкой помогло найти преступника. Им оказался местный житель 39-ти лет. Этот «поход за кредитом» для него не первый, он уже был судим из грабеж и разбой. Теперь мужчину проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/779919" frameborder="0"></iframe> Грабитель взял из кассы 3 тысячи рублей, но снял маску перед камерой.

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