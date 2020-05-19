Снял маску перед камерой: вор случайно засветился на видео после ограбления
Ограбление случилось днем ранее, 18 апреля, в Ленинском районе Новосибирска. Сибиряк решил напасть на офис микрокредитования, вооружившись только маской от коронавируса. Кассиру мужчина угрожал кулаками, потребовал выложить все деньги на стол. В результате нажива оказалась некрупной - всего 3 тысячи рублей. После преступления мужчина случайно повернулся лицом прямо к камере наблюдения, после чего снял маску. Подумав секунду, сибиряк все-таки решил надеть ее обратно - вдруг на улице, кто увидит, и вышел из помещения.
- Сотрудниками полиции была изъята запись с камеры наблюдения, установленной в помещении, которая запечатлела мужчину, скрывшегося с похищенными денежными средствами. Ориентировка с видеозаписью была размещена в средствах массовой информации и сети, - сообщают в управлении МВД по Новосибирской области.
Видео с воришкой помогло найти преступника. Им оказался местный житель 39-ти лет. Этот «поход за кредитом» для него не первый, он уже был судим из грабеж и разбой. Теперь мужчину проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.
Грабитель взял из кассы 3 тысячи рублей, но снял маску перед камерой.
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