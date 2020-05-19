19 Май 2020 2020-05-19T11:21:17+03:00

Стало известно, когда уберут свалку из кусков асфальта в центре города. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

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Во вторник, 19 мая, КП-Новосибирск сообщили, когда уберут свалку из кусков асфальта рядом с Ипподромской магистралью. Ситуацию прокомментировали в администрации Октябрьского района

— Указанная свалка мусора включена в план ликвидации несанкционированных свалок на летний период 2020 года, - пояснили КП-Новосибирск в районной администрации.

Напомним, ранее на свалку в центре города жаловались местные жители. По их рассказам, сбрасывать куски битого асфальта и поребриков на пустырь постоянно приезжали грузовики. Несанкционированную свалку устроили недалеко от крупного торгового центра Новосибирска. Некоторые местные жители предположили, что асфальт свозят специально для строительство нового дома.

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ИСТОЧНИК KP.RU