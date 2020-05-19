Стало известно, когда уберут свалку из кусков асфальта в центре города
Во вторник, 19 мая, КП-Новосибирск сообщили, когда уберут свалку из кусков асфальта рядом с Ипподромской магистралью. Ситуацию прокомментировали в администрации Октябрьского района
— Указанная свалка мусора включена в план ликвидации несанкционированных свалок на летний период 2020 года, - пояснили КП-Новосибирск в районной администрации.
Напомним, ранее на свалку в центре города жаловались местные жители. По их рассказам, сбрасывать куски битого асфальта и поребриков на пустырь постоянно приезжали грузовики. Несанкционированную свалку устроили недалеко от крупного торгового центра Новосибирска. Некоторые местные жители предположили, что асфальт свозят специально для строительство нового дома.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Приезжают самосвалы и вываливают кучу битого асфальта»: новосибирцев возмутила свалка в центре города
В соцсетях предположили, что эта свалка — фундамент под новую дорогу или дома (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU