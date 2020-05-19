2020-05-19T10:59:18+03:00
Общество

В Новосибирске будут судить одного из руководителей фирмы, где от взрыва погиб рабочий

Предприятие, несмотря на запрет, перерабатывало военный металлолом
Надежда РЫЖКИНА
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Начальнику за нарушение запрет грозит до 4 лет лишения свободы.Начальнику за нарушение запрет грозит до 4 лет лишения свободы.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Кировский районный суд с обвинительным заключением передано уголовное дело. Его фигурант — руководитель фирмы по переработке металлолома. В 2019 году от взрыва там погиб рабочий.

— По версии следствия, на территории предприятия хранили и перерабатывали военный металлолом. Там было около 77 тонн отходов. 16 августа 2019 года рабочие участка стали их сортировать. Во время работы на бетон упал один из предметов, какой именно, пока не установлено, и взорвался. В результате один из рабочих погиб, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В отношении начальника участка возбудили уголовное дело за нарушение охраны труда, из-за которого погиб рабочий. За это преступление ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Начальник свою вину признал. Теперь уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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