Состояние задержанных школьников поразило «гвардейцев»

19 Май 2020 2020-05-19T09:53:55+03:00

Бойцы группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ поймали за совершение кражи из магазина двух подростков. В момент задержания оба школьника были сильно пьяны.

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Инцидент произошел 18 мая в Ленинском районе города Новосибирска. В 16.14 кнопку тревожной сигнализации нажали в супермаркете, расположенном в Горском микрорайоне. Оперативно прибывшим «гвардейцам» сотрудники магазина указали на двух подростков, застигнутых за кражей шоколада и напитков-энергетиков. Сумма ущерба составила 700 рублей. Работники супермаркета сами остановили ворующих школьников. Сделать это не составило труда - оба были сильно пьяны.

Как рассказал старший экипажа ГБР ГВАРДИИ Сергей Сизиков, подростки не в первый раз попадают в поле зрения правоохранителей. Это воспитанники детского дома с улицы Блюхера. Одного из них Сизиков лично задерживал за кражи уже четырежды, последний раз - на прошлой неделе. В этот раз состояние детей поразило даже бывалого «гвардейца»:

- Они все время воруют в магазинах - и совсем не потому, что их плохо кормят и они голодают. Кражи они совершают в состоянии опьянения. Под воздействием алкоголя или наркотических средств они абсолютно не отдают отчет своим действиям. Вот и в этот раз оба подростка еле-еле держались на ногах, запаха спиртного от них не чувствовалось, но они были так пьяны, что даже сопротивляться были не в силах, - уточнил Сизиков.

Оба задержанных были переданы сотрудникам полиции Ленинского района. Противоправные действия школьников будут квалифицированы с учетом и этого обстоятельства.