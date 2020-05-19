«Мужчина и женщина, им было 63 и 62 года»: в Новосибирской области скончались еще двое больных коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T09:24:44+03:00

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 19 мая, стало известно еще о двоих умерших больных коронавирусом. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались 2 человека: мужчина и женщина, им было 63 и 62 года. Общее количество умерших с начала эпидемии — 22 человека. За сутки коронавирус подтвердился у 76 человек. Из больницы выписали 54 пациента, — сообщили в орперштабе.

В реанимации по-прежнему лежат 62 человека, к аппарату ИВЛ подключены 22 пациента.

Также в детскую больницу №3 привезли 64 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе — с подтвержденным диагнозом.

Напомним, в Новосибирской области по-прежнему действует режим самоизоляции. Закрыты кафе, рынки и большинство отделом в торговых центрах. Но на прошлой неделе разрешили гулять в парках и скверах. Но аттракционы там не работают, чтобы не было скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU