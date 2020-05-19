2020-05-19T08:39:53+03:00
Происшествия

«Машина улетела в кювет»: сибиряк сбил корову и погиб

Полицейские проводят проверку и выясняют детали аварии
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сибиряк сбил корову и погиб. Фото: пресс-служба ГИБДД НСОСибиряк сбил корову и погиб. Фото: пресс-служба ГИБДД НСО
Изменить размер текста:

В селе Северное Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель «Тойота Премио». Сначала сибиряк сбил корову, после чего его занесло, и машина улетела в кювет, где напоролась на трубу водостока.

— 18 мая около 19 часов 30 минут водитель двигался по улице Калинина в направлении улицы Октябрьской. В районе дома № 3 по улице Калинина совершил наезд на животное после чего, проехав несколько сотен метров, не справился с управлением и совершил наезд трубу водостока, рассказали в ГИБДД по области.

В результате аварии водитель получил травмы и умер на месте ДТП. несовместимые с жизнью. Животное также погибло.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, накануне в Новосибирске водители обнаружили на Мочищенском шоссе странный автомобиль: он стоял посередине дороги, разбитый, а водитель спал. Новосибирцы сдули ему колеса, чтобы он, проснувшись, никуда не уехал. По предварительным данным, мужчина был в наркотическом опьянении, сообщили в ГИБДД.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заболевших уже больше 1700 человек»: в Новосибирской области коронавирусом заразились еще 76 человек
«Мужчина и женщина, им было 63 и 62 года»: в Новосибирской области скончались еще двое больных коронавирусом
График отключения горячей воды в Новосибирске с 21 мая: список улиц, дата окончания
«Машина улетела в кювет»: сибиряк сбил корову и погиб
В планетарии рассказали, когда в небе можно увидеть полет МКС над Новосибирском
Дорогу к новому госпиталю построили за четыре дня
«Проткнули ему колеса, чтобы не уехал»: водитель уснул посреди дороги в разбитой машине
В минздраве рассказали о состоянии 2-летней девочки, выпавшей из окна с восьмого этажа
«Унесло течением»: спасатели приехали вылавливать утопленника, а он оказался живым
«Мама переживала, а малыш был невозмутим»: в Новосибирске 2-летний мальчик оказался запертым в джипе
«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи
Под Новосибирском водитель влетел в дерево, а потом насмерть сбил пешехода на тротуаре
Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»
«Ух ты, ничего себе»: колесо от фуры влетело в хэтчбек
«Он грязный до одури, едем домой мыться!»: в Новосибирске нашли одноногого сокола, сбежавшего из дома без протеза
«Бил кочергой и ногами»: новосибирец убил пенсионера за то, что тот учил его, как правильно жить
«Ударил ногу и спину»: иномарка сбила во дворе ребенка на велосипеде
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Передайте, я их люблю»: сбежавшая из коронавирусного госпиталя пациентка умерла на улице