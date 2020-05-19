«Машина улетела в кювет»: сибиряк сбил корову и погиб

19 Май 2020 2020-05-19T08:39:53+03:00

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В селе Северное Новосибирской области в ДТП погиб 55-летний водитель «Тойота Премио». Сначала сибиряк сбил корову, после чего его занесло, и машина улетела в кювет, где напоролась на трубу водостока.

— 18 мая около 19 часов 30 минут водитель двигался по улице Калинина в направлении улицы Октябрьской. В районе дома № 3 по улице Калинина совершил наезд на животное после чего, проехав несколько сотен метров, не справился с управлением и совершил наезд трубу водостока, рассказали в ГИБДД по области.

В результате аварии водитель получил травмы и умер на месте ДТП. несовместимые с жизнью. Животное также погибло.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.

Напомним, накануне в Новосибирске водители обнаружили на Мочищенском шоссе странный автомобиль: он стоял посередине дороги, разбитый, а водитель спал. Новосибирцы сдули ему колеса, чтобы он, проснувшись, никуда не уехал. По предварительным данным, мужчина был в наркотическом опьянении, сообщили в ГИБДД.

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