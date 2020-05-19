Дорогу к новому госпиталю построили за четыре дня

19 Май 2020 2020-05-19T08:04:28+03:00

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Мэрия завершила ремонт и частичное строительство дороги к новому госпиталю № 425 в Октябрьском районе, где будет проходить лечение больных коронавирусом. Участок улицы Воинской, соединяющий ул. Бориса Богаткова и проходную медицинского учреждения, был возведен в кратчайшие сроки. Качество отремонтированной дороги оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мэрии была поставлена задача — в кратчайшие сроки решить вопрос с подъездными путями к новому госпиталю. Дорога здесь формально была, но находилась в очень плохом состоянии. К решению задачи подключились несколько уровней власти: организация всей работы легла на муниципалитет, на наше управление дорожного строительства, а финансовую поддержку оказало правительство региона. Районная администрация обеспечила благоустройство территории, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Начальник управления дорожного строительства Юрий Демин сообщил, что дорога была отремонтирована в очень короткие сроки:

— С момента получения команды до момента сдачи этого участка прошло четверо суток. Ремонт участка протяженностью 690 метров был разбит на два этапа. Первый участок дороги не требовал капитального переустройства, поэтому там мы уложили один слой асфальта. На втором участке дороги как таковой не было, поэтому мы провели весь комплекс работ: восстановили основание, уложили два слоя асфальта, поправили бордюры, нанесли разметку.

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