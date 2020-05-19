2020-05-19T08:04:28+03:00
Общество

Дорогу к новому госпиталю построили за четыре дня

К решению задачи подключились несколько уровней власти
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Мэрии была поставлена задача — быстро решить вопрос с подъездными путями к новому госпиталю. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Мэрии была поставлена задача — быстро решить вопрос с подъездными путями к новому госпиталю. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
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Мэрия завершила ремонт и частичное строительство дороги к новому госпиталю № 425 в Октябрьском районе, где будет проходить лечение больных коронавирусом. Участок улицы Воинской, соединяющий ул. Бориса Богаткова и проходную медицинского учреждения, был возведен в кратчайшие сроки. Качество отремонтированной дороги оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Мэрии была поставлена задача — в кратчайшие сроки решить вопрос с подъездными путями к новому госпиталю. Дорога здесь формально была, но находилась в очень плохом состоянии. К решению задачи подключились несколько уровней власти: организация всей работы легла на муниципалитет, на наше управление дорожного строительства, а финансовую поддержку оказало правительство региона. Районная администрация обеспечила благоустройство территории, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Начальник управления дорожного строительства Юрий Демин сообщил, что дорога была отремонтирована в очень короткие сроки:

— С момента получения команды до момента сдачи этого участка прошло четверо суток. Ремонт участка протяженностью 690 метров был разбит на два этапа. Первый участок дороги не требовал капитального переустройства, поэтому там мы уложили один слой асфальта. На втором участке дороги как таковой не было, поэтому мы провели весь комплекс работ: восстановили основание, уложили два слоя асфальта, поправили бордюры, нанесли разметку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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