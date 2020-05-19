«Проткнули ему колеса, чтобы не уехал»: водитель уснул посреди дороги в разбитой машине

19 Май 2020 2020-05-19T07:36:04+03:00

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На Мочищенском шоссе возле гипермаркета водители обнаружили «Хендэ Крета». Помятый кроссовер стоял посреди дороги, а внутри за рулем спал ее владелец. Очевидцы рассказали, что до этого он сбил дорожный знак возле городской больницы № 1 и, доехав до перекрестка пересечения шоссе с улицей Жуковского, новосибирец остановился и уснул.

Водители, увидевшее авто посреди дороги, столпились вокруг машины, пытаясь понять, что делать. Очевидцы сообщили, что автомобиль был заведен, а нога водителя стояла на тормозе. Мужчины специально проткнули колеса кроссоверу: новосибирцы побоялись, что он проснется и поедет дальше в таком состоянии.

Вокруг собрались свидетели: они заметили, что автомобиль по-прежнему заведен, а водитель спит, зажав ногой педаль тормоза.

Дверь машины помог открыть один из очевидцев.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Подложили камни с двух сторон, чтобы «Хендэ» случайно не поехала. Прибывшие на место полицейские хотели уже выбивать стекло, чтобы открыть кроссовер, однако один из парней при помощи подручных средств открыл автомобиль. Инспекторы заглушили двигатель, изъяли ключ зажигания и достали из салона водителя, — рассказали очевидцы в группе «АСТ-54».

В ГИБДД по городу прокомментировали КП-Новосибирск этот инцидент на дороге.

— На данный момент гражданин сдал медицинские анализы, ждет результатов. У него были признаки не алкогольного, а наркотического опьянения. Пострадавших нет, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Уснул за рулём.

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