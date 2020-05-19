2020-05-19T07:23:06+03:00
Общество

В минздраве рассказали о состоянии 2-летней девочки, выпавшей из окна с восьмого этажа

За жизнь ребенка врачи боролись почти месяц
Ульяна ДЖАНКОВА
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В минздраве рассказали о самочувствии двухлетней девочки, выпавшей из окна. Фото: пресс-служба регионального минздраваВ минздраве рассказали о самочувствии двухлетней девочки, выпавшей из окна. Фото: пресс-служба регионального минздрава
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Во вторник, 19 мая, стало известно о состоянии 2-летней девочки, выпавшей из окна квартиры на восьмом этаже в Калининском районе Новосибирска.

— Ребенка перевели в обычную палату. Ее жизни больше ничего не угрожает, — прокомментировали КП-Новосибирск в региональном минздраве.

Напомним, малышка выпала из окна 22 апреля. Двухлетняя девочка была в комнате не одна. Вместе с ней был 10-летней брат. Он схватил ее за ноги, но не смог удержать.

За жизнь малышки боролись бригада хирургов и узких специалистов. По дороге в больницу врачи неотложки проводили противошоковую терапию.

В детской больнице скорой помощи ребенка сразу направили в операционную. Операция длилась три часа. Девочку спасала бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов. У нее черепно-мозговая травма, множественные разрывы внутренних органов, переломы позвоночника, костей, травматический шок. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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