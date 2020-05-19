«Унесло течением»: спасатели приехали вылавливать утопленника, а он оказался живым
В Заельцовском районе Новосибирска произошел инцидент, который иначе как чудом не назовешь. Новосибирцы вызвали спасателей, чтобы они достали из реки Обь их утонувшего родственника — 49-летнего мужчину. Но оказалось, что они рано с ним попрощались, мужчину нашли живым.
— Звонок поступил в 18:05. Проведена разведка, сбор информации. Мужчину унесло ниже по течению. Однако он не утонул, а выплыл сам на противоположный берег реки Обь. Там он был найден во время поисковых работ, — рассказала спасатели МАСС на своей странице в соцсетях.
От помощи врачей он отказался. Его передали родственникам.
Напомним, 13 мая бдительный сибиряк также вызвал спасателей — он принял корягу в Оби за утонувшего человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU