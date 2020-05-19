«Унесло течением»: спасатели приехали вылавливать утопленника, а он оказался живым

19 Май 2020 2020-05-19T06:21:46+03:00

Родственники решили, что мужчина умер, но он сумел выплыть на берег. Фото: Влад КОМЯКОВ

Изменить размер текста: A A

В Заельцовском районе Новосибирска произошел инцидент, который иначе как чудом не назовешь. Новосибирцы вызвали спасателей, чтобы они достали из реки Обь их утонувшего родственника — 49-летнего мужчину. Но оказалось, что они рано с ним попрощались, мужчину нашли живым.

— Звонок поступил в 18:05. Проведена разведка, сбор информации. Мужчину унесло ниже по течению. Однако он не утонул, а выплыл сам на противоположный берег реки Обь. Там он был найден во время поисковых работ, — рассказала спасатели МАСС на своей странице в соцсетях.

От помощи врачей он отказался. Его передали родственникам.

Напомним, 13 мая бдительный сибиряк также вызвал спасателей — он принял корягу в Оби за утонувшего человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга

Очевидец тут же вызвал спасателей, они разобрались, что к чему (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU