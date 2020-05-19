«Ростелеком» напоминает об ответственности за повреждение линий связи

19 Май 2020 2020-05-19T05:55:38+03:00

Виновные в проведении несанкционированных работ лица привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной.

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Компания «Ростелеком» уведомляет жителей Новосибирской области о том, что любые строительные и земляные работы можно производить только с разрешения органов исполнительной власти города или района, а в охранной зоне линий связи — еще и с согласования «Ростелекома». Это необходимо для того, чтобы не повредить пролегающий кабель и не нарушить «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

Виновные в проведении несанкционированных работ лица привлекаются к административной ответственности, а в отдельных случаях — и к уголовной. Также подобное нарушение влечет за собой возмещение материального ущерба за счет виновных лиц, включая стоимость недополученных доходов из-за вынужденного простоя.

«Не стоит забывать о том, что из-за повреждений линий связи возникают не только перебои в работе телефонной связи, интернета, телевидения. Все это может вызвать сбой штатного функционирования социально значимых объектов области, привести к сложностям в оперативной работе служб экстренного реагирования или органов государственной власти», — уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В прошлом году на территории региона было зафиксировано 104 случая повреждения линий связи сторонними лицами. Компания «Ростелеком» совместно с правоохранительными органами устанавливает виновных лиц и ведет планомерную работу по возмещению ущерба.