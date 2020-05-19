2020-05-19T06:14:21+03:00
Происшествия

Под Новосибирском водитель влетел в дерево, а потом насмерть сбил пешехода на тротуаре

В деталях аварии разбираются полицейские
Надежда РЫЖКИНА
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Автомобиль в результате аварии перевернулся. Фото: "АвтоБердск"Автомобиль в результате аварии перевернулся. Фото: "АвтоБердск"
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В Искитиме произошло страшное ДТП. Под колесами автомобиля «Тойота Камри» погиб пешеход, который шел по тротуару.

В ДТП пострадал водитель и погиб пешеход

В ДТП пострадал водитель и погиб пешеход

— Поздно вечером 18 мая 27-летний водитель ехал на «Тойота Камри» по проспекту Юбилейный со стороны улицы Энгельса в сторону улицы Молодежная. Около дома № 26 по улице микрорайон Подгорный врезался в дерево, после чего его отбросило на 40-летнего пешехода, который шел по тротуару. Автомобиль перевернулся, в результате пострадал сам водитель: у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. С травмами он был доставлен в больницу. Пешеход погиб на месте, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по области КП-Новосибирск.

Были водитель выпившим, пока неизвестно. Детали аварии выясняют полицейские.

Автомобиль насмерть сбил пешехода в Искитиме.Гонщик на автомобиле не справился с управлением, вылетел на обочину и сбил насмерть пешехода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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