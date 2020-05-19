2020-05-19T05:31:41+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия и запустил доставку дебетовой карты «Прибыль»

Банк УРАЛСИБ улучшил условия по дебетовой карте «Прибыль», повысив процент на остаток и запустив возможность доставки карт на дом с курьером.
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Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
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Теперь максимальный процент на остаток по карте «Прибыль» составляет 6,25% годовых. Он начисляется на сумму до 2 млн рублей включительно, при условии ежемесячного минимального объема трат по карте не менее 10 000 рублей. При сумме ежемесячных трат по карте до 10 000 рублей на остаток до 2 млн рублей включительно начисляется 1 % годовых.

Проценты на остаток рассчитываются ежедневно, исходя из фактического остатка денежных средств на картсчете на начало дня, и выплачиваются ежемесячно в дату открытия картсчета.

Также по карте предусмотрены кэшбэк до 3 % от суммы транзакций и снятие наличных без комиссии в банкоматах любых банков на территории РФ при сумме от 3 тысяч. Для бесплатного обслуживания карты «Прибыль» необходимо выполнить одно из условий: ежемесячно совершать покупки на сумму от 1 тысячи рублей или иметь минимальный остаток на счете в размере от 5 тысяч рублей в месяц. При невыполнении данных условий комиссия за обслуживание составляет 49 рублей в месяц.

Оформить карту можно в любом отделении ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также на сайте банка, указав удобный способ получения карты: доставка на дом с курьером или получение в отделении банка.

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