2020-05-19T04:53:44+03:00
Происшествия

«Ух ты, ничего себе»: колесо от фуры влетело в хэтчбек

К счастью никто из людей не пострадал, а вот на машине остались вмятины
Надежда РЫЖКИНА
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Колесо, отлетевшее от грузовика, едва не задело и другие автомобили.Колесо, отлетевшее от грузовика, едва не задело и другие автомобили.
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В Железнодорожном районе Новосибирска произошло ДТП. При движении по улице Фабричная от грузовика отлетело колесо. Оно попало во встречный хэтчбек, повредив его, и покатилось дальше по дороге. Произошло это 18 мая, сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Инцидент на дороге попал в объектив регистратора одного из автомобилистов. Его машину чуть было тоже не зацепило огромное колесо.

— Ничего себе! Колесо у фуры вырвало, — комментирует водитель. Водитель Honda Fit был сильно удивлен, когда в его автомобиль угодило колесо. В результате незапланированной стыковки на левой части «Хонды» образовалась вмятина и остались следы от резины.

К счастью, по словам читателя, обошлось без пострадавших, лишь пришлось ждать сотрудников полиции для оформления аварии.

КП-Новосибирск выяснила у юриста, как в таком случае возместить ущерб водителю, чья машина пострадала от удара колеса.

— Машины должны быть застрахованы, иначе это противоречит закону. Водитель «Хонды» может обратиться к двум страховым компаниям: своей и водителя грузовика. Тогда и страховая компания «Хонды» возместит ущерб, и страховая компания грузовика. Либо они могут договориться, и водитель грузовика возмещает все полностью, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

От фуры отлетело колесо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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