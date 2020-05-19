«Он грязный до одури, едем домой мыться!»: в Новосибирске одноногого сокола, сбежавшего из дома без протеза
София Сойкина, хозяйка одноногого сокола Феникса, сообщила КП-Новосибирск радостную новость: сбежавшую из дома неделю назад птицу нашли.
— Нашли! Целый! Он грязный до одури, едем домой мыться, — написала нам София. — Он прилетел к подвалу Института прикладной физики в микрорайоне «Щ» Академгородка, там его обнаружил дворник.
По словам Софьи, пока настроение птицы непонятно, рад ли он тому, что снова вернется в квартиру.
Напомним, одноногий сокол Феникс сбежал из дома, когда ему пытались прикрепить протез. Он выпорхнула с балкона 4 этажа, москитная сетка не выдержала напора птицы и поддалась.
София предполагала, что птица рано или поздно прилетит к людям, ведь Феникс очень любил поесть, а так как вырос в квартире, сам охотиться он не умел.
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ИСТОЧНИК KP.RU