«Он грязный до одури, едем домой мыться!»: в Новосибирске одноногого сокола, сбежавшего из дома без протеза

19 Май 2020 2020-05-19T04:42:12+03:00

Сокола по кличке Феникс, сбежавшего из дома неделю назад, нашли у подвала института. Фото: София Сойкина

Феникс неделю гулял и не давал о себе знать

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София Сойкина, хозяйка одноногого сокола Феникса, сообщила КП-Новосибирск радостную новость: сбежавшую из дома неделю назад птицу нашли.

— Нашли! Целый! Он грязный до одури, едем домой мыться, — написала нам София. — Он прилетел к подвалу Института прикладной физики в микрорайоне «Щ» Академгородка, там его обнаружил дворник.

По словам Софьи, пока настроение птицы непонятно, рад ли он тому, что снова вернется в квартиру.

Напомним, одноногий сокол Феникс сбежал из дома, когда ему пытались прикрепить протез. Он выпорхнула с балкона 4 этажа, москитная сетка не выдержала напора птицы и поддалась.

София предполагала, что птица рано или поздно прилетит к людям, ведь Феникс очень любил поесть, а так как вырос в квартире, сам охотиться он не умел.

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ИСТОЧНИК KP.RU