2020-05-19T04:42:12+03:00
Общество

«Он грязный до одури, едем домой мыться!»: в Новосибирске одноногого сокола, сбежавшего из дома без протеза

Феникс неделю гулял и не давал о себе знать
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сокола по кличке Феникс, сбежавшего из дома неделю назад, нашли у подвала института. Фото: София СойкинаСокола по кличке Феникс, сбежавшего из дома неделю назад, нашли у подвала института. Фото: София Сойкина
Изменить размер текста:

София Сойкина, хозяйка одноногого сокола Феникса, сообщила КП-Новосибирск радостную новость: сбежавшую из дома неделю назад птицу нашли.

— Нашли! Целый! Он грязный до одури, едем домой мыться, — написала нам София. — Он прилетел к подвалу Института прикладной физики в микрорайоне «Щ» Академгородка, там его обнаружил дворник.

По словам Софьи, пока настроение птицы непонятно, рад ли он тому, что снова вернется в квартиру.

Напомним, одноногий сокол Феникс сбежал из дома, когда ему пытались прикрепить протез. Он выпорхнула с балкона 4 этажа, москитная сетка не выдержала напора птицы и поддалась.

София предполагала, что птица рано или поздно прилетит к людям, ведь Феникс очень любил поесть, а так как вырос в квартире, сам охотиться он не умел.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез.

Птица всю жизнь жила в квартире, а тут решилась на побег. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Ух ты, ничего себе»: колесо от фуры влетело в хэтчбек
«Он грязный до одури, едем домой мыться!»: в Новосибирске одноногого сокола, сбежавшего из дома без протеза
«Бил кочергой и ногами»: новосибирец убил пенсионера за то, что тот учил его, как правильно жить
«Ударил ногу и спину»: иномарка сбила во дворе ребенка на велосипеде
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Передайте, я их люблю»: сбежавшая из коронавирусного госпиталя пациентка умерла на улице
График отключения горячей воды в Новосибирске с 18 мая: рассказываем, кому придется греть воду в чайниках
Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, на каких условиях их можно будет посетить
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года составило 1652 человека
Эвакуировали 600 человек: новосибирцу, «заминировавшему» вокзал и ГУМ, дали три года условно
«Услышали хлопок и крики»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Был дома с сестрой: в Новосибирске из окна выпал 4-летний мальчик
В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины
«Балкон был в пламени»: в Новосибирске из загоревшегося дома эвакуировались 20 человек
Сибиряки скинулись на баннер с фотографией Николая II и его семьи
По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки
Новосибирца, совравшего о мине в администрации, оштрафовали на 180 тысяч рублей
Кражи, драки и конфликты пресечены
Полпред СФО при участии энергетиков провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону
«Вы что, совсем с ума сошли, сволочи»: появилось видео, как таксист сбил 80-летнюю пенсионерку
«Видно из разных районов города»: новосибирцев напугал густой дым над ТЭЦ-2
Бабушка почти шесть лет искала внука, которого задушили и сожгли друзья
«Заразились 12 медиков»: в больнице №34 произошла вспышка коронавируса
«Ударилась об асфальт»: подросток уронил 20-летнюю девушку с мопеда
«Он вез жену в больницу»: под Новосибирском пьяный мужчина снес бетонный столб
Пятеро заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 105 детей