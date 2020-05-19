«Бил кочергой и ногами»: новосибирец убил пенсионера за то, что тот учил его, как правильно жить

19 Май 2020 2020-05-19T04:08:33+03:00

Парень убил деда за то, что тот учил его, как правильно жить.

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Тогучинский районный суд признал виновным 28-летнего мужчину. Его обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Об этом рассказали в областной прокуратуре.

— В суде установлено, что мужчина вечером 24 ноября 2018 года был у себя дома в селе Сурково Тогучинского района, где вместе с 60-летним бездомным знакомым распивал спиртное, — говорится в сообщении ведомства. — Пожилой мужчина начал давать советы молодому парню, как правильно жить. Они поссорились.

В итоге сибиряк так разозлился, что начал бить своего собеседника руками и ногами, а потом схватил кочергу. Как сообщает прокуратура, пожилому мужчине нанесли 31 удар по голове и другим частям тела. Он умер от травматического шока.

Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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