«Бил кочергой и ногами»: новосибирец убил пенсионера за то, что тот учил его, как правильно жить
Тогучинский районный суд признал виновным 28-летнего мужчину. Его обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.
Об этом рассказали в областной прокуратуре.
— В суде установлено, что мужчина вечером 24 ноября 2018 года был у себя дома в селе Сурково Тогучинского района, где вместе с 60-летним бездомным знакомым распивал спиртное, — говорится в сообщении ведомства. — Пожилой мужчина начал давать советы молодому парню, как правильно жить. Они поссорились.
В итоге сибиряк так разозлился, что начал бить своего собеседника руками и ногами, а потом схватил кочергу. Как сообщает прокуратура, пожилому мужчине нанесли 31 удар по голове и другим частям тела. Он умер от травматического шока.
Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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