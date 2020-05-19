Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

19 Май 2020 2020-05-19T03:01:44+03:00

Эпидемию коронавируса в регионе пока не удается остановить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Наша карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 19 мая 2020 года покажет, в каких районах есть зараженные

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Корреспонденты КП-Новосибирск продолжают следить за ситуацией в регионе: карта распространения коронавируса в Новосибирской области покажет, в каких районах есть зараженные.

Несмотря на то, что эпидемию остановить не получается, новых районов на карте не появилось. Коронавирусом за сутки заразился 71 человек.

— 7 человек госпитализированы в Тогучинскую ЦРБ, 3 человека находятся в Черепановской ЦРБ, 2 — в Сузунской, 1 пациент — в Карасукской ЦРБ и 1 человек госпитализирован в Куйбышевскую ЦРБ, — говорится в сообщении оперштаба.

Новых районов на карте распространения коронавируса не появилось.

Вот какие города затронул коронавирус: Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском, Краснозерском и Маслянинском районах.

С начала эпидемии коронавирусом 1652 человек, из них 105 детей. 638 человек выписаны по выздоровлению, 20 пациентов скончались.

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