График отключения горячей воды в Новосибирске с 18 мая: рассказываем, кому придется греть воду в чайниках

18 Май 2020 2020-05-18T22:00:03+03:00

В промежуток с 18 по 27 мая под отключение воды попали микрорайоны «Снегири» и «Родники». Фото: Андрей КОПАЛОВ

График отключения горячей воды в Новосибирске с 18 мая: в этот промежуток, до 27 мая, попали два микрорайона

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Показываем график отключения горячей воды в Новосибирске с 18 мая: в промежуток с 18 по 27 мая попали микрорайоны «Снегири» и «Родники». В эти дни греть воду в чайниках придется жителям таких улиц, как: Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная, Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова.

Напомним, что отключение воды связано с гидравлическими испытаниями теплосетей Новосибирска. Сами испытания на данном участке пройдут до 24 мая, до 27 мая будут устранять дефекты.

Проводиться испытания будут круглосуточно, согласно установленному графику, который утвердили в мэрии города. В целом, график испытаний включает 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней. После каждого этапа испытаний бригадам требуется еще от трех до семи дней на устранение выявленных дефектов. Всего за это время будет проверено 3072 км теплосетей.

— Теплоэнергетики заранее предупредили потребителей о проведении испытаний, чтобы они перекрыли задвижки внутри своих объектов. По окончании испытаний дежурные бригады произведут осмотр трубопроводов и начнут устранять выявленные дефекты, — сообщили в пресс-службе СГК. — При наличии технической возможности СГК будет завершать работы и восстанавливать горячее водоснабжение раньше максимального срока отключения.

Если вы стали свидетелем какой-либо непредвиденной ситуации, связанной с водоснабжением, сообщите об этом по номеру телефона 051 в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии.

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