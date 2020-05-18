Эвакуировали 600 человек: новосибирцу, «заминировавшему» вокзал и ГУМ, дали три года условно
Мужчине, совравшему о бомбах в «ГУМе» и Ж\Д вокзале «Новосибирск-Главный», вынесли приговор в Центральном районном суде. После ложного сообщения сибиряка 29 октября прошлого года из якобы заминированных зданий эвакуировали 600 человек.
— Личность звонившего удалось установить сотрудникам УФСБ, им оказался некий 30-летний Вячеслав Боцан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — пояснил источник КП-Новосибирск.
Сегодня, 18 мая, Центральный районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно и трех лет обязательных исправительных работ.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о приговоре, который вынесли еще одному телефонному шутнику, который анонимно сообщил о бомбе в Администрации. Ему назначили не только аналогичный условный срок, но и штраф в 180 тысяч рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новосибирца, совравшего о мине в администрации, оштрафовали на 180 тысяч рублей
Кроме штрафа, мужчина получил три года лишения свободы условно (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU