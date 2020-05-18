2020-05-18T18:57:17+03:00
Общество

Эвакуировали 600 человек: новосибирцу, «заминировавшему» вокзал и ГУМ, дали три года условно

Такой приговор ему вынес Центральный районный суд
Алена КУЛЕШОВА
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Мужчине, совравшему о бомбах в «ГУМе» и Ж\Д вокзале «Новосибирск-Главный», вынесли приговор.Мужчине, совравшему о бомбах в «ГУМе» и Ж\Д вокзале «Новосибирск-Главный», вынесли приговор.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Мужчине, совравшему о бомбах в «ГУМе» и Ж\Д вокзале «Новосибирск-Главный», вынесли приговор в Центральном районном суде. После ложного сообщения сибиряка 29 октября прошлого года из якобы заминированных зданий эвакуировали 600 человек.

— Личность звонившего удалось установить сотрудникам УФСБ, им оказался некий 30-летний Вячеслав Боцан. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма), — пояснил источник КП-Новосибирск.

Сегодня, 18 мая, Центральный районный суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года условно и трех лет обязательных исправительных работ.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о приговоре, который вынесли еще одному телефонному шутнику, который анонимно сообщил о бомбе в Администрации. Ему назначили не только аналогичный условный срок, но и штраф в 180 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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