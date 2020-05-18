«Услышали хлопок и крики»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Стали известны подробности ЧП случившегося на улице Фрунзе 232 в Новосибирске. Напомним, вечером 18 мая под окнами многоэтажки нашли тело мужчины.
— Мы сидели и ужинали вместе с мужем, когда услышали хлопок и крики. Выглянув в окно, увидели, что в кустах лежит тело мужчина, а с детской площадки разбегаются мамы с детьми. Спустя какое-то время, к телу подошла женщина с собакой, она проверяла у него пульс, кажется. Потом уже прибыли скорая помощь и полиция, — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время личность погибшего еще устанавливается. По предварительной версии — мужчина упал с 14 этажа.
— Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп мужчины. В настоящее время его возраст и личность устанавливаются. По предварительной версии смерть наступила от падения с 14 этажа дома. На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в полиции.
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Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU