2020-05-18T18:21:24+03:00
Происшествия

«Услышали хлопок и крики»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки

В причинах и обстоятельствах произошедшего разбирается полиция и следственный комитет
Алена КУЛЕШОВА
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Стали известны подробности ЧП случившегося на улице Фрунзе 232 в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"Стали известны подробности ЧП случившегося на улице Фрунзе 232 в Новосибирске. Фото: "АСТ-54"
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Стали известны подробности ЧП случившегося на улице Фрунзе 232 в Новосибирске. Напомним, вечером 18 мая под окнами многоэтажки нашли тело мужчины.

— Мы сидели и ужинали вместе с мужем, когда услышали хлопок и крики. Выглянув в окно, увидели, что в кустах лежит тело мужчина, а с детской площадки разбегаются мамы с детьми. Спустя какое-то время, к телу подошла женщина с собакой, она проверяла у него пульс, кажется. Потом уже прибыли скорая помощь и полиция, — рассказала КП-Новосибирск одна из местных жительниц.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что в настоящее время личность погибшего еще устанавливается. По предварительной версии — мужчина упал с 14 этажа.

— Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили труп мужчины. В настоящее время его возраст и личность устанавливаются. По предварительной версии смерть наступила от падения с 14 этажа дома. На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили в полиции.

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Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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