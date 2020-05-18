Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года составило 1652 человека
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года продолжает расти: болезнь подтвердилась у 1652 человек, среди зараженных — 105 детей. По данным оперативного штаба Новосибирской области, 1457 пациентов находятся на лечении в инфекционных больницах города с подозрением на COVID-19. В том числе — больные с уже подтвержденным диагнозом.
Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находятся 65 пациентов, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.
За прошедшие сутки еще пятеро детей заболели коронавирусом. По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 69 детей с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.
Количество жертв коронавируса не меняется уже вторые сутки. С начала вспышки заболевания в регионе было зарегистрировано всего 20 смертей от COVID-19.
За прошедшие сутки количество пациентов, излечившихся от COVID-19 осталось прежним. Всего в Новосибирской области из больниц были выписаны 638 человек, которые перенесли опасное заболевание.
На данный момент 2097 жителей Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14379 человек с начала вспышки заболевания в регионе.
Новосибирцы каждый день делают более тысячи тестов на коронавирус. По информации на 19 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 75132 теста на коронавирусную инфекцию.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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ИСТОЧНИК KP.RU
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