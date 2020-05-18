2020-05-18T20:25:25+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года составило 1652 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Российские ученые отметили спад активности эпидемии в Новосибирской области.Российские ученые отметили спад активности эпидемии в Новосибирской области.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года продолжает расти: болезнь подтвердилась у 1652 человек, среди зараженных — 105 детей. По данным оперативного штаба Новосибирской области, 1457 пациентов находятся на лечении в инфекционных больницах города с подозрением на COVID-19. В том числе — больные с уже подтвержденным диагнозом.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находятся 65 пациентов, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки еще пятеро детей заболели коронавирусом. По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 69 детей с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Количество жертв коронавируса не меняется уже вторые сутки. С начала вспышки заболевания в регионе было зарегистрировано всего 20 смертей от COVID-19.

За прошедшие сутки количество пациентов, излечившихся от COVID-19 осталось прежним. Всего в Новосибирской области из больниц были выписаны 638 человек, которые перенесли опасное заболевание.

На данный момент 2097 жителей Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14379 человек с начала вспышки заболевания в регионе.

Новосибирцы каждый день делают более тысячи тестов на коронавирус. По информации на 19 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 75132 теста на коронавирусную инфекцию.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса

Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА В МИР

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Новосибирске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Когда откроют библиотеки в Новосибирске в 2020 году: рассказываем, на каких условиях их можно будет посетить
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года составило 1652 человека
Эвакуировали 600 человек: новосибирцу, «заминировавшему» вокзал и ГУМ, дали три года условно
«Услышали хлопок и крики»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Был дома с сестрой: в Новосибирске из окна выпал 4-летний мальчик
В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины
«Балкон был в пламени»: в Новосибирске из загоревшегося дома эвакуировались 20 человек
Сибиряки скинулись на баннер с фотографией Николая II и его семьи
По поручению Андрея Травникова экономика Новосибирской области получит дополнительные меры поддержки
Новосибирца, совравшего о мине в администрации, оштрафовали на 180 тысяч рублей
Кражи, драки и конфликты пресечены
Полпред СФО при участии энергетиков провел совещание по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону
«Вы что, совсем с ума сошли, сволочи»: появилось видео, как таксист сбил 80-летнюю пенсионерку
«Видно из разных районов города»: новосибирцев напугал густой дым над ТЭЦ-2
Бабушка почти шесть лет искала внука, которого задушили и сожгли друзья
«Заразились 12 медиков»: в больнице №34 произошла вспышка коронавируса
«Ударилась об асфальт»: подросток уронил 20-летнюю девушку с мопеда
«Он вез жену в больницу»: под Новосибирском пьяный мужчина снес бетонный столб
Пятеро заразились за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели 105 детей