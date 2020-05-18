Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года составило 1652 человека

18 Май 2020 2020-05-18T20:25:25+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 19 мая 2020 года продолжает расти: болезнь подтвердилась у 1652 человек, среди зараженных — 105 детей. По данным оперативного штаба Новосибирской области, 1457 пациентов находятся на лечении в инфекционных больницах города с подозрением на COVID-19. В том числе — больные с уже подтвержденным диагнозом.

Врачи сообщили, что в отделениях реанимации находятся 65 пациентов, 21 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки еще пятеро детей заболели коронавирусом. По данным оперштаба, в детской больнице №3 находятся 69 детей с подозрением на COVID-19, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Количество жертв коронавируса не меняется уже вторые сутки. С начала вспышки заболевания в регионе было зарегистрировано всего 20 смертей от COVID-19.

За прошедшие сутки количество пациентов, излечившихся от COVID-19 осталось прежним. Всего в Новосибирской области из больниц были выписаны 638 человек, которые перенесли опасное заболевание.

На данный момент 2097 жителей Новосибирской области находятся под медицинским наблюдением. Домашний карантин снят для 14379 человек с начала вспышки заболевания в регионе.

Новосибирцы каждый день делают более тысячи тестов на коронавирус. По информации на 19 мая 2020 года в Новосибирской области было проведено 75132 теста на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU