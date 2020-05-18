2020-05-18T16:36:47+03:00
Происшествия

В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины

Очевидцы сообщили о случившемся в соцсетях
Галина СИМОНОВА
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В Новосибирске в Дзержинском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске в Дзержинском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Фото: "АСТ-54"
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В Новосибирске в Дзержинском районе под окнами многоэтажки обнаружили тело мужчины. Очевидцы сообщили об этом в соцсетях.

— Рядом с домом на улице Фрунзе лежит тело мужчины, на вид ему около 30 лет, — пишут очевидцы в паблике Вконтакте «АСТ-54».

Корреспонденты КП-Новосибирск выясняют подробности произошедшего, информация дополняется.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о ЧП, произошедшем 13 мая в Октябрьском районе города. Под окнами дома №163/8 на улице Бориса Богаткова обнаружили мужчину. Прохожие вызвали «скорую» и полицейских, однако по дороге в больницу мужчина умер. Позже, жители дома рассказали журналистам о том, что происходило там в тот день.

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Обстоятельства случившегося выясняют полицейские и следователи (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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