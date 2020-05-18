«Балкон был в пламени»: в Новосибирске из загоревшегося дома эвакуировались 20 человек
В Новосибирске в Октябрьском районе произошел пожар: загорелась квартира в девятиэтажном доме. Хозяйки жилья на момент пожара дома не было.
— Пожар произошел на балконе девятиэтажного панельного дома на улице Высоцкого, 41. Балкон просто горел открытым пламенем . Самой хозяйки в тот момент не было дома, — пишут очевидцы события в паблике «АСТ-54».
В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что возгорание действительно произошло на балконе квартиры, в пожаре никто не пострадал.
— Еще до прибытия пожарных из дома сами эвакуировались 20 человек. Возгорание было оперативно ликвидировано, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. Причина произошедшего будет установлена позже дознавателем, — пояснили в ГУ МЧС.
В Новосибирске из загоревшегося дома эвакуировались 20 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU