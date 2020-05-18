2020-05-18T14:37:21+03:00
Общество

Сибиряки скинулись на баннер с фотографией Николая II и его семьи

Он установлен на проспекте Димитрова
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске появился новый баннер с изображением царской семьи. Фото: Иван КвасницкийВ Новосибирске появился новый баннер с изображением царской семьи. Фото: Иван Квасницкий
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В Новосибирске появился новый баннер с изображением царской семьи. В этом году фотография семьи Романовых установлена на проспекте Димитрова.

— Конечно же, Николай II как личность имеет очень большое значение для нашего города. Всем известно, что долгое время город был назван в честь государя, и он буквально являлся основателем Новониколаевска. Кроме того, Николай II покровительствовал нашему городу, в частности — помог строительству собора во имя Александра Невского и Николаевского проспекта, который сейчас называется «Красным». Кроме того, после того, как в 1909 году в городе произошел жуткий пожар, Николай II также оказывал местным жителям свою помощь, — пояснил КП-Новосибирск новосибирский православный активист Иван Квасницкий.

В этом году фотография семьи Романовых установлена на проспекте Димитрова. Фото: Иван Квасницкий

В этом году фотография семьи Романовых установлена на проспекте Димитрова. Фото: Иван Квасницкий

Установлен был баннер по инициативе Новосибирского Координацинного Совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей на средства, собранные неравнодушными сибиряками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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